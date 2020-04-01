Как работает «Слата» в условиях режима самоизоляции в Иркутской области

Режим самоизоляции не стал неожиданностью для регионального ритейлера. «Слата» подготовилась к наплыву интернет-заказов, увеличила товарные запасы на складах и отработала с персоналом вопросы защиты от коронавируса.

Запасы на складах увеличены в 4 раза

Компания «Слата» продолжает поставлять увеличенные объёмы социально-значимых товаров с распределительных центров в магазины.

– На складах увеличены товарные запасы на крупу, макароны, масло, сахар, муку, туалетную бумагу и средства личной гигиены в 4 раза, – прокомментировали в пресс-службе компании. – В ежедневном режиме ведутся переговоры с поставщиками по распределению поставок.

Количество интернет-заказов увеличилось в 3, 5 раза

С момента введения режима самоизоляции количество заказов в интернет-магазине «Слата» выросло в 3,5 раза.

– На сегодня наши усилия направлены на то, чтобы увеличить команду сборщиков заказов, курьеров для того чтобы покупатели могли получить свои заказы в срок, – сообщили в компании. – Приносим извинения за возможные временные неудобства связанные с переносом даты или времени доставки. На прошлой неделе мы запустили интернет-доставку в городах Ангарск и Шелехов. В понедельник, 30 марта, в городе Братске. Сумма минимального заказа с бесплатной доставкой снижена на 20% и составляет 800 рублей.

Два супермаркета временно переоборудуют в склады

Со 2 апреля компания переформатирует 2 супермаркета «Слата» в dark store в г. Иркутске.

– Это магазин без покупателей – торговый зал обычного супермаркета перестраивается под склад, в котором собирают онлайн-заказы, что позволит нам улучшить скорость и качество сервиса интернет-заказов, – пояснили в «Слате».

Частота покупок пошла на спад

В сети супермаркетов «Слата» среди держателей ФРЕШ карт зафиксирован рост среднего чека за последние две недели на 18%.

– Но сейчас частота покупок начала постепенно снижаться в связи с домашним режимом. Наибольшая активность покупателей отмечалась на первой и последней неделях марта. Рост покупок зафиксирован на такие товары, как: яйцо куриное, крупы и макароны, хлеб, корма для животных, средства личной гигиены.

В целом, по сети супермаркетов «Слата», за 2 недели отмечен рост в покупках следующих категорий: бакалея +25%, бытовая химия, гигиена, косметика +19%, овощей и фруктов +15%, молочной продукции +9%, гастроном мясной +9%

В рамках сети дискаунтеров «ХлебСоль» за последние 2 недели также отмечается рост среднего чека на 12%. Топ-5 категорий продуктов, которые выросли в продажах: бакалея +31%, гастроном мясной + 19%, бытовая химия, гигиена, косметика +15%, овощи и фрукты +11%, кондитерка + 10%

ТРЦ закрываются, но у «Слаты» есть свои магазины

Работают ли «Слаты», расположенные на территории торговых центров?

Супермаркеты «Слата» представлены в 12 торговых центрах городов Иркутск, Шелехов и Ангарск. Они закрываются по метер того, ка закзывают сами ТРЦ,

– На сегодня закрыты «Слаты» в ТРЦ «Модный квартал» и «Карамель». По мере закрытия торговых центров будут закрываться супермаркеты в них. Покупателям будет предложено посетить ближайшие супермаркеты «Слата». Список с адресами будут представлены на закрытых магазинах.

Режим работы с 1 апреля будет изменен

С 1 апреля временно все супермаркеты «Слата» работают с 9:00 до 21:00, дискаунтеры «ХлебСоль» с 8:00 до 20:00.

– Мы ввели специальные часы для посещения магазинов людьми старше 60 лет с 9:00 и 11:00 и оповещаем другие категории населения, чтобы отнестись с пониманием к нововведению и рекомендовали посещать магазины в иное время.

Персонал обеспечен средствами защиты и дезинфекции

На текущий момент во все магазины сетей «Слата» и «ХлебСоль» начали поступать защитные маски в первую очередь для продавцов-кассиров. В течение недели масками будут обеспечены все сотрудники магазинов, заверили в компании.

– В магазинах размещены информационные плакаты о коронавирусе, нанесены разметки в кассовой зоне для соблюдения безопасной дистанции среди покупателей, усилена обработка всех поверхностей и оборудования дезинфицирующими средствами, сотрудникам замеряют температуру ежедневно. Вся продукция собственного производства продается только в герметично упакованной индивидуальной таре.