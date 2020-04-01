Минпромторг направит 10,5 млрд рублей на программу льготного автокредитования

Ранее в министерстве говорили о субсидировании сегмента на 5 млрд рублей, сообщает ТАСС.

Производителям также оказывается поддержка в рамках плана поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса.

Согласно ранее озвученным министерством данным, субсидия на программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" на 2020 год составляла 5 млрд рублей. При этом глава министерства Денис Мантуров отмечал, что при необходимости будет рассмотрен вопрос увеличения их финансирования.