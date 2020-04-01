ФНС создала раздел о мерах поддержки бизнеса, пострадавшего от коронавируса

На сайте ФНС России создан специальный раздел, в котором опубликованы меры поддержки бизнеса, попавшего в сложную экономическую ситуацию из-за распространения коронавирусной инфекции.

Так, сообщается, что до 1 мая 2020 года ФНС России приостанавливается назначение выездных проверок, начатые ранее также отложены. До начала мая приостанавливается применение мер взыскания для некоторых категорий налогоплательщиков. В частности, речь идет о субъектах МСП, компаниях и индивидуальных предпринимателях, занятых в сферах авиаперевозок, туризма, физической культуры, спорта и др. Полный перечень отраслей утвержден Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики.

Для налогоплательщиков, включенных в реестр МСП, также отложено приостановление операций по счетам для взыскания задолженности.

Кроме того, в разделе публикуется более оперативная информация, например, о переносе с 30 марта на 6 апреля сроков сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год. Также на полгода переносятся сроки уплаты страховых взносов для микропредприятий, которые по основному виду экономической деятельности включены в перечень. На шесть месяцев дана отсрочка по уплате всех налогов, кроме НДС и НДФЛ, для субъектов МСП, включенных в перечень, и на три месяца – для остальных представителей бизнеса, вошедших в перечень, но не включенных в реестр.

По мере утверждения Правительством РФ новых мер поддержки налогоплательщиков раздел будет пополняться.