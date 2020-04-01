«СиЛА» и «Аэросервис» могут стать одними из системообразующих организаций российской экономики

Региональные авиакомпании «Сибирская Легкая Авиация» и «Аэросервис» могут войти в перечень системообразующих организаций российской экономики, – с таким предложением к правительству выступил член Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, представитель от Магаданской области Анатолий Широков, сообщают в пресс-службе ООО "Сибирская Легкая Авиация".

Сенатор от Магадана предложил включить в данный перечень 12 региональных авиакомпаний, осуществляющих перевозки на Дальнем Востоке, в числе которых «СиЛА» и «Аэросервис» (регистрация в Магадане и Чите соответственно). Как сообщается на сайте «Коммерсанта», обращение прозвучало в адрес Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. По мнению Магаданского сенатора, остановка хотя бы одного из этих перевозчиков повлечет катастрофические последствия для населения отдаленных территорий, где альтернативный транспорт в большинстве своем отсутствует.

«Остановка или перебои работы хотя бы одной из авиакомпаний могут иметь последствия не меньшие, чем пандемия коронавируса», – сказал Анатолий Широков.

Между тем, по информации «Коммерсанта», 27 марта правительство утвердило перечень системообразующих предприятий, куда вошли «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», Utair, аэропорты Шереметьево, Домодедово, Внуково, Пулково. Эти компании смогут рассчитывать на первоочередную помощь властей и разные меры поддержки.

Напомним, что на сегодняшний день географию маршрутов авиакомпании «СиЛА» составляют: Магаданская, Иркутская, Томская, Новосибирская области, Чукотский АО, Алтайский и Красноярский край, Республики – Алтай, Бурятия, Хакасия. Авиакомпания «Аэросервис» осуществляет пассажирские и грузовые перевозки, оказывает санитарную авиацию, выполняет аэросъемочные работы в Забайкальском крае, Магаданской и Иркутской областях.