Как обезопасить себя в такси во время пандемии коронавируса

Рекомендации сервиса «Максим» для пассажиров и водителей

С сантитарно-эпидемиологической точки зрения такси является более безопасным видом транспорта, чем общественный, где одновременно ездит много людей. Однако и пассажиры, и водители должны дополнительно позаботиться о своем здоровье. Вот простые правила, которые помогут защитить себя во время пандемии.

Водители соблюдают рекомендацию чаще мыть руки с мылом, протирать антисептиком после каждой поездки, проветривать салон, делать влажную уборку в автомобиле. При плохом самочувствии они отказываются от выполнения заказов и обращаются к врачу.

Пассажирам лучше садиться сзади, на правое сиденье по диагонали от водителя. Это самое безопасное место в автомобиле в период эпидемии, которое позволяет людям находиться на максимальном расстоянии друг от друга. Если у пассажира есть симптомы ОРВИ, необходимо надеть маску, чтобы обезопасить водителя.