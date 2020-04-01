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Как обезопасить себя в такси во время пандемии коронавируса

1 апреля 2020

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Рекомендации сервиса «Максим» для пассажиров и водителей 

С сантитарно-эпидемиологической точки зрения такси является более безопасным видом транспорта, чем общественный, где одновременно ездит много людей. Однако и пассажиры, и водители должны дополнительно позаботиться о своем здоровье. Вот простые правила, которые помогут защитить себя во время пандемии. 

Водители соблюдают рекомендацию чаще мыть руки с мылом, протирать антисептиком после каждой поездки, проветривать салон, делать влажную уборку в автомобиле. При плохом самочувствии они отказываются от выполнения заказов и обращаются к врачу. 

Пассажирам лучше садиться сзади, на правое сиденье по диагонали от водителя. Это самое безопасное место в автомобиле в период эпидемии, которое позволяет людям находиться на максимальном расстоянии друг от друга. Если у пассажира есть симптомы ОРВИ, необходимо надеть маску, чтобы обезопасить водителя. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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