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В Иркутской области на 1 апреля три подтвержденных случая коронавируса, пять - сомнительных

1 апреля 2020

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По данным на 1 апреля в Иркутской области официально подтверждены три случая коронавируса. Пациенты получают все необходимое лечение. Еще у пяти человек выявлен сомнительный результат исследования. Пробы биологического материала доставлены в новосибирский научный центр «Вектор», сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 31 марта в регионе введен режим самоизоляции.

Напомним, по данным на 31 марта, в России количество зараженных коронавирусом увеличилось на 501 и достигло 2337 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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