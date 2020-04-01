В Иркутской области на 1 апреля три подтвержденных случая коронавируса, пять - сомнительных

По данным на 1 апреля в Иркутской области официально подтверждены три случая коронавируса. Пациенты получают все необходимое лечение. Еще у пяти человек выявлен сомнительный результат исследования. Пробы биологического материала доставлены в новосибирский научный центр «Вектор», сообщает пресс-служба регионального правительства.

С 31 марта в регионе введен режим самоизоляции.

Напомним, по данным на 31 марта, в России количество зараженных коронавирусом увеличилось на 501 и достигло 2337 человек.