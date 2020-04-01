Роспотребнадзор расширил список лиц, кто обязан делать анализ на коронавирус

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала список поручений по борьбе с коронавирусом COVID-19. Постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. В частности, она поручила обязательно проходить тест на коронавирус некоторым категориям граждан.

Обязательно должны проходить проверку:

вернувшиеся на территорию России с признаками респираторного заболевания;

контактировавшие с больными коронавирусом;

люди с диагнозом «внебольничная пневмония»;

люди старше 65 лет, обратившиеся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медработники, имеющие риск заразиться коронавирусом (один раз в неделю; при наличии симптомов, не исключающих коронавирус,— немедленно);

находящиеся в учреждениях постоянного пребывания независимо от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН) и персонал таких организаций — при появлении симптомов респираторного заболевания.

На 31 марта в России было зарегистрировано 2337 случаев заражения, за сутки прирост составил 500 человек. Умерло восемь человек, всего 17. Выздоровело 55 человек, всего 121. Во многих регионах ввели режим обязательной самоизоляции для всех жителей. Выходить можно только в случае крайней необходимости. Накануне Госдума и Совет федерации приняли пакет законов о мерах борьбы с COVID-19.