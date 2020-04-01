ЗАГСы города Иркутской области временно ограничивают прием заявлений в связи с коронавирусом​​

Парам предложат назначить новые даты регистрации с 01 июня 2020 года, сообщают в городской администрации.

В данный момент ведётся работа по изменению дат государственной регистрации заключения брака, которые были определены ранее. В исключительных случаях регистрация будет производиться без торжественной церемонии в присутствии только жениха и невесты.

Регистрация остальных актов, в том числе расторжение брака по решению суда, перемена имени, усыновление (удочерение), установление отцовства (кроме регистрации рождения и установления отцовства в один день), выдача повторных документов, внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния приостанавливаются.

Приём заявлений при личном обращении также проводиться не будет.

Граждане могут использовать электронный способ подачи заявлений на регистрацию актов гражданского состояния через Единый портал государственных услуг с 01 июня 2020 года, избегая личного посещения органов ЗАГС.

Сотрудники органов ЗАГС также обращают внимание граждан, что согласно федеральному законодательству, заявить о рождении ребенка необходимо в течение месяца со дня рождения. Если нет срочной необходимости в получении свидетельства о рождении, воздержитесь от похода в ЗАГС в этот опасный период.