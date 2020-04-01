Негосударственная медицина Иркутской области готова помочь в борьбе с коронавирусом

Игорь Кобзев 1 апреля провел встречу с представителями негосударственных медицинских организаций региона, сообщают в областной администрации.

- Это вынужденная и необходимая мера. Все профильные службы и ведомства, включая медицинские организации, сейчас работают в режиме повышенной готовности. Сегодня нам нужно понять, какой кадровый и ресурсный потенциал есть у частных и ведомственных медицинских организаций, - сказал Игорь Кобзев.



Участие в разговоре в режиме видеоконференцсвязи приняли также представители муниципалитетов. Руководители негосударственных медицинских организаций сообщили о своих возможностях, в частности, предоставлении лабораторных услуг, медоборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких для тех, кто заражен коронавирусом, коечного фонда для остальных больных, которые нуждаются в срочной помощи. Самый главный ресурс, который готова предоставить частная медицина системе здравоохранения региона, - кадровый.



Минздрав региона находится на постоянной связи с негосударственными медицинскими организациями. Перечень помощи, которую они готовы предоставить, будет сформирован в кратчайшие сроки.