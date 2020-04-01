Объем инвестиций в российскую недвижимость снизился на 16%, а интерес зарубежных инвесторов – на 26%

Согласно данным международной консалтинговой компании Knight Frank, рынок продемонстрировал снижение объемов инвестиций на 16% в сравнении с I кварталом 2019 года, а совокупный объем инвестированных средств составил 50,8 млрд руб.

Наибольший объем инвестированных средств пришелся на сегмент площадок под девелопмент – 69%. Кроме того, доля иностранных инвесторов снизилась до минимального значения за долгое время и составила всего 2% против 28% за аналогичный период прошлого года.

Несмотря на высокую активность инвесторов в первые два месяца 2020 года, пандемия COVID-19 стала «черным лебедем», вызвавшим историческое падение рынков во всем мире. Ситуация для России осложнилась тем, что на фоне рекордного снижения спроса на нефть, РФ вышла из нефтяной сделки с ОПЕК, что привело к еще более существенному скачку курса валют и росту неопределенности.

Сложившаяся ситуация заставила многих инвесторов отложить принятие решения о покупке объектов. Мы ожидаем, что существенное количество сделок по продаже активов будет перенесено на III-IV квартал 2020 года или вовсе не случится.

Сложившаяся на рынке и в экономике ситуация повлияла в большей степени на сделки с готовыми объектами, доля которых существенно снизилась. В I квартале 2020 года наибольший объем инвестированных средств пришелся на сегмент площадок под девелопмент – 69%. В первую очередь это связано с улучшением ситуации с доступностью финансирования со стороны банков. Крупнейшей сделкой сегмента была покупка Capital Group участков на Кольской улице и Кронштадтском бульваре (5,5-6,5 млрд руб.).

На втором месте расположился сегмент офисной недвижимости с долей в 20% и крупнейшей сделкой по покупке компанией «АльфаСтрахование» офисных площадей и машиномест в рамках проекта «Парк Легенд» (5,3-5,5 млрд руб.). Третье место – торговая недвижимость с долей в 9%. Крупнейшая сделка в сегменте – покупка инвестиционной компанией Accent Capital торгового центра «Сокольники» (2,6-2,8 млрд руб.).

Учитывая лидерство площадок под девелопмент в структуре инвестиций в недвижимость РФ, наиболее весомой группой инвесторов в I квартале 2020 года были девелоперы, на которых пришлось 73% инвестированных средств. Среди ключевых компаний в этой группе – Capital Group, INGRAD и «Самолет». На втором месте с долей в 13% расположились федеральные и региональные компании, крупнейшей из которых стала «АльфаСтрахование». 9% пришлось на инвестиционные компании, среди которых высокую активность продемонстрировали Accent Capital и O1 Properties.

Доля иностранных инвесторов в структуре инвестиций в недвижимость России снизилась до минимального значения за долгое время и составила по результатам I квартала текущего года всего 2% против 28% в I квартале 2019 года.

Как уже отмечалось ранее, существенное влияние здесь оказал курс рубля – ряд сделок, ожидаемых к закрытию до конца квартала, перенеслись на более поздний период, когда ситуация начнет стабилизироваться. При этом на фоне потенциального введения налога на доходы, уходящие за пределы России, доля иностранного капитала может еще более резко снизиться по итогам года – иностранные физлица и компании, чей бизнес состоит из получения доходов от недвижимости, расположенной в РФ, столкнутся с увеличенной налоговой нагрузкой и удорожанием выведения доходов за границу, что сделает для них владение российской недвижимостью существенно менее рентабельным.

После снижения доходности по результатам прошлого года в традиционных сегментах средние ставки капитализации остались неизменными и составляют 9,0-10,0% для премиальных объектов офисной недвижимости, 9,5-10,5% для торговой недвижимости и 11,0-12,0% для складской недвижимости.

В 2020 году мы ожидаем снижения инвестиционной активности и роста ставки капитализации, связанного с увеличением стоимости заемного финансирования и существенным увеличением неопределенности на финансовых и сырьевых рынках.