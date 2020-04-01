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Граждане, оставшиеся на карантине, будут обязаны вести дневник самочувствия на портале Госуслуг

1 апреля 2020

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В дневнике они будут писать о самочувствие и подтверждать, что остаются дома, сообщает Интерфакс.

"Для этого мы принимаем меры предосторожности при возвращении наших граждан из-за рубежа", - отметил Михаил Мишустин.

"В частности, о создании системы, которая сейчас Минкомсвязь активно внедряет, сбора данных о гражданах, возвращающихся в Россию. Через портал "Госуслуг" до прохождения паспортного контроля на границе надо будет заполнить соответствующую форму и предоставить о себе сведения. В том числе, об адресе своего проживания на время предусмотренного карантина. Об этом требовании прибывающие будут проинформированы при регистрации на рейс или через SMS по факту прибытия в Россию", - рассказал премьер.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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