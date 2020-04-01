«Коронавирус распространяется стремительно». Игорь Кобзев обратился к жителям Иркутской области

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев опубликовал обращение к жителям области, где объяснил причины введения режима самоизоляции в регионе:

«Сегодня мы все находимся перед лицом серьёзной опасности. Коронавирус распространяется стремительно. Обстановка в регионе следующая:

• Подтверждено 3 случая коронавируса

• Еще 5 – с сомнительным анализом.

Все заболевшие находятся в инфекционной больнице, изолированы, проводится лечение, состояние удовлетворительное.

Обращаюсь к главам муниципалитетов, руководителям предприятий и бизнеса, к жителям. Мы все понимаем, что экономическая ситуация сложная. Проблемы будем решать сообща. Но сегодня важнее – минимизировать распространение вируса.

Для этого вчера мною был подписан Указ о введении в области режима самоизоляции.

Это значит:

Во-первых, введены особые требования к прибывающим в регион. В ближайшие дни в Иркутскую область из-за рубежа вернутся более тысячи человек. В аэропорту пассажирам замеряют температуру, забирают анализ на обследование. Медики будут следить за состоянием каждого в течение 14 дней!

Все пассажиры обязательно направляются на изоляцию.

Вариантов изоляции несколько:



- Те, кто может обеспечить режим самоизоляции в индивидуальных жилых домах – будут доставлены спецтранспортом до места проживания.

- Те, кто проживает в многоквартирных жилых домах – будут размещаться в специально подготовленных помещениях (обсерваторах).

Жёсткое соблюдение карантина – обязательное условие.



Уважаемые жители! Прошу вас отнестись с пониманием к ограничениям, связанным с режимом самоизоляции. Это необходимая мера, которая спасёт вашу жизнь и жизнь ваших близких.

Во-вторых, в общественных местах – магазинах, аптеках, транспорте – соблюдайте безопасную дистанцию - не менее полутора метров.

Уважаемые жители! Оставайтесь дома. При походе в магазин или аптеку выбирайте те, что ближе всего. По возможности, пользуйтесь службами доставки. Выгуливать собак допустимо в радиусе 100 метров от дома.

В-третьих, медицинские средства индивидуальной защиты – приобретаются.

Первоочередная задача на сегодня – обеспечить медицинский персонал и работников специальных служб средствами защиты.

Прошу всех вести себя ответственно и разумно. Не нарушать установленные требования. К нарушителям будут применяться меры административного воздействия.

Помните: здоровье и жизнь – главная ценность. Берегите себя и своих близких!»