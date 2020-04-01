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ФНС: С 1 апреля подтвердить нулевую ставку по НДС для розничных экспортеров станет проще

1 апреля 2020

С 1 апреля упрощается подтверждение розничными экспортерами нулевой ставки НДС. Речь идет об экспорте, который отправляют международной почтой или экспресс-грузом.

При вывозе товаров международной почтой достаточно представить сведения из деклараций на товары или из таможенных деклараций CN 23 в виде электронного реестра. Так же представляются сведения из декларации на товары для экспресс-грузов.

До утверждения приказа ФНС России рекомендует налогоплательщикам представлять указанные выше реестры в электронной форме по форме и формату согласно приложению к письму ФНС России от 24.03.2020 № ЕА-4-15/5039@.

С переходом на электронное таможенное декларирование товаров налогоплательщики смогут полностью автоматизировать процесс формирования налоговой отчетности по экспортным операциям. Это особенно важно при дистанционной торговле, для которой характерно большое количество отгрузок с низкой стоимостью.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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