ФНС: С 1 апреля подтвердить нулевую ставку по НДС для розничных экспортеров станет проще

С 1 апреля упрощается подтверждение розничными экспортерами нулевой ставки НДС. Речь идет об экспорте, который отправляют международной почтой или экспресс-грузом.

При вывозе товаров международной почтой достаточно представить сведения из деклараций на товары или из таможенных деклараций CN 23 в виде электронного реестра. Так же представляются сведения из декларации на товары для экспресс-грузов.

До утверждения приказа ФНС России рекомендует налогоплательщикам представлять указанные выше реестры в электронной форме по форме и формату согласно приложению к письму ФНС России от 24.03.2020 № ЕА-4-15/5039@.

С переходом на электронное таможенное декларирование товаров налогоплательщики смогут полностью автоматизировать процесс формирования налоговой отчетности по экспортным операциям. Это особенно важно при дистанционной торговле, для которой характерно большое количество отгрузок с низкой стоимостью.