Приняты антикризисные меры поддержки для владельцев налогооблагаемого имущества

Государственной Думой принят федеральный закон, реализующий антикризисные меры поддержки для владельцев налогооблагаемого имущества в рамках Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Так, в связи с Указом Президента РФ о нерабочих днях с 30 марта по 3 апреля 2020 года предельный срок представления декларации по налогу на имущество организаций за 2019 год продлен до 6 апреля т.г. включительно. При этом Правительство РФ получило полномочия по дополнительному продлению этого срока.

Также Правительство РФ наделяется правом в 2020 году продлевать установленные НК РФ сроки уплаты налогов и авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу в период с 1 января по 31 декабря 2020 года (включительно).

В то же время высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ получили право в 2020 году продлить установленные законодательством субъектов РФ и нормативными актами муниципальных образований сроки уплаты вышеуказанных имущественных налогов (авансовых платежей по налогам) в период с 1 января по 31 декабря 2020 года (включительно), если эти сроки не продлило Правительство РФ или Правительством РФ предусмотрены более ранние сроки уплаты таких налогов.

Если сроки уплаты продлеваются в регионе для отдельных категорий налогоплательщиков, то учитываются следующие показатели: основные виды экономической деятельности, которые осуществляют налогоплательщики по состоянию на 1 марта 2020 года; данные в реестрах, которых ведет ФНС России, в налоговой или бухгалтерской (финансовой) отчетности.

При определении этих категорий налогоплательщиков на основе других критериев уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ формирует соответствующий перечень налогоплательщиков с указанием их идентификационных номеров, который направляется в налоговый орган по субъекту РФ в электронной форме.

После вступления в силу Закона планируется оперативное издание постановления Правительства РФ, направленного на реализацию перечисленных мер поддержки налогоплательщиков.