АМАРТ составили мартовский рейтинг самых востребованных товаров повседневного спроса

Ассоциация Магазинов Розничной Торговли (АМАРТ) провела исследование по росту продаж категорий товаров повседневного спроса среди магазинов-партнеров в марте текущего года.

Наибольший рост продаж в натуральном выражении отмечен в категории макароны – 118% по сравнению с февралем. Список продолжают гречка (+104%) и туалетная бумага (+101%). Четвертое место по показателю роста продаж занимают мясные и рыбные консервы (+87%), на 5-м месте – сахар (+82%), на 6-м – антибактериальные салфетки и гели (+76%), на 7-м – рис (+70%). Детское питание (+58%), пельмени (+51%) и мыло (+34%) замыкают топ-10.

«В магазинах малой розницы, как в целом и в остальном ритейле, ажиотаж наблюдался в течение первых трех недель, в последующем ситуация стабилизировалась. Лихорадочный спрос постепенно сменился более рациональным поведением и, конечно же, серьезно возросшей конкуренцией

производителей и поставщиков за право быть на полке. Помимо этого, вследствие введения руководством страны ограничений, покупатели сократили количество посещений магазинов и стали приобретать только необходимые продукты», – комментирует Григорий Павлов, директор Ассоциации Магазинов Розничной Торговли.

Топ-10 категорий, показавшие рост продаж в малой рознице среди магазинов в марте:

Макароны

Гречка

Туалетная бумага

Мясные и рыбные консервы

Сахар

Антибактериальные салфетки и гели

Рис

Детское питание

Пельмени

Мыло

«Магазины малой розницы пока крайне недооценены крупными производителями потребительских товаров. При этом организованная малая розница открывает большие возможности для расширения ассортимента и прямого взаимодействия с покупателем, в том числе для бесперебойного обеспечения товарами первой необходимости. АМАРТ, по сути, уже стал единым окном для производителей при работе с малой розницей, которое позволяет эффективно выстраивать взаимодействие с магазинами и влиять на показатели роста продаж», – отметил Владимир Савельев, директор по развитию Ассоциации Магазинов Розничной Торговли.