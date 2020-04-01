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В Иркутской области необходимо организовать собственное производство масок

1 апреля 2020

В настоящее время в регионе работают 15 предприятий - производителей средств индивидуальной защиты. Они выпускают 11 270 масок в день, их производственные мощности позволяют увеличить объемы производства в 8 раз до 92 850 масок в день. Однако этого недостаточно. В Иркутской области должно быть отлажено собственное производство масок, считает исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

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- Население и медработники Иркутской области должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Масками, защитными костюмами, средствами дезинфекции и другими товарами, которые производятся на территории нашего региона, - сказал Игорь Кобзев. - Если такое производство не налажено, нужно максимально оперативно решить этот вопрос, увеличить объемы, организовать бесперебойные поставки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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