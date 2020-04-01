Производство многоразовых масок организовали в Тулуне и Усть-Куте на базе молодежных и волонтерских центров

3600 многоразовых защитных масок отшили за минувшие выходные на базе Усть-Кутского волонтерского центра. Материалы для работы были приобретены при содействии администрации города, пошивом занимались работники культуры, сообщают в министерстве молодежной политики области.

Маски передали волонтерам, участвующим в акции помощи пожилым и маломобильным гражданам #МыВместе, а также водителям муниципального транспорта и другим представителям городских служб, которые продолжают работать в штатном режиме в настоящее время.

В Тулуне к вопросу пошива масок подошли креативно, решив применить современные технологии. Центр детского и молодежного инновационного творчества «Эй-Би-Си» совместно с некоммерческими организациями Tulun.ru и «Малая родина» запустили производство выкроек для масок на лазере.

«Во время самостоятельного пошива многоразовой тканевой маски очень много времени уходит на выкройку. И наш менеджер Данила Ветер подумал, что было бы классно запустить производство выкроек на лазере. Мы попробовали – всё получилось, при этом процесс пошёл очень быстро. За одну минуту выходит четыре выкройки. Теперь вопрос в том, чтобы наладить механизм пошива», - рассказала директор ЦДиМИТ Юлия Булдакова.

Теперь через администрацию Тулуна и средства массовой информации планируется привлечь добровольцев для пошива масок. Затем готовые защитные средства будут передаваться жителям, находящимся в зоне риска по заболеваемости коронавирусной инфекцией.