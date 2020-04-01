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Дальневосточный банк сообщил режим работы 1 по 5 апреля 2020 года

1 апреля 2020

ПАО «Дальневосточный банк» информирует о режиме работы в период с 01 по 05 апреля 2020 г.:

— обслуживание клиентов – физических и юридических лиц осуществляется посредством системы дистанционного банковского обслуживания iBank2;

— операции по приему и выдаче наличных денежных средств клиентам – физическим и юридическим лицам в офисах Банка будут осушествляться по следующему графику:

с 01 по 03 апреля 2020 г. с 11–00 до 15-00 часов:

  • г. Владивосток, Океанский проспект, 48а

01, 03 апреля 2020 г. с 11–00 до 15-00 часов:

  • г. Находка, ул. Портовая, 20а
  • г. Уссурийск, ул. Ленина, 98
  • г. Хабаровск, ул. Тургенева, 49
  • г. Иркутск, ул. Советская, 58
  • г. Красноярск, ул.Молокова, д.1, корп.4

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02 апреля 2020 г. с 11–00 до 15-00 часов:

  • г. Большой Камень, Аллея Труда, 35а
  • г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, 43
  • г. Ангарск, 58 квартал, д. 14, помещение 20
  • г. Ачинск, микрорайон 3, д.20

04, 05 апреля 2020 г. – выходные дни

06 апреля 2020 г. — обслуживание клиентов осуществляется в обычном режиме.

Банкоматы и терминалы, системы «Интернет-офис» и «Мобильный офис» Дальневосточного банка работают без изменений.

Информационный центр ПАО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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