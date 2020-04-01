Дальневосточный банк сообщил режим работы 1 по 5 апреля 2020 года

ПАО «Дальневосточный банк» информирует о режиме работы в период с 01 по 05 апреля 2020 г.:
— обслуживание клиентов – физических и юридических лиц осуществляется посредством системы дистанционного банковского обслуживания iBank2;
— операции по приему и выдаче наличных денежных средств клиентам – физическим и юридическим лицам в офисах Банка будут осушествляться по следующему графику:
с 01 по 03 апреля 2020 г. с 11–00 до 15-00 часов:
- г. Владивосток, Океанский проспект, 48а
01, 03 апреля 2020 г. с 11–00 до 15-00 часов:
- г. Находка, ул. Портовая, 20а
- г. Уссурийск, ул. Ленина, 98
- г. Хабаровск, ул. Тургенева, 49
- г. Иркутск, ул. Советская, 58
- г. Красноярск, ул.Молокова, д.1, корп.4
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02 апреля 2020 г. с 11–00 до 15-00 часов:
- г. Большой Камень, Аллея Труда, 35а
- г. Комсомольск-на-Амуре, проспект Ленина, 43
- г. Ангарск, 58 квартал, д. 14, помещение 20
- г. Ачинск, микрорайон 3, д.20
04, 05 апреля 2020 г. – выходные дни
06 апреля 2020 г. — обслуживание клиентов осуществляется в обычном режиме.
Банкоматы и терминалы, системы «Интернет-офис» и «Мобильный офис» Дальневосточного банка работают без изменений.
Информационный центр ПАО «Дальневосточный банк»: 8 800 555-22-05 (звонок по России бесплатный).