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Примсоцбанк изменил режим работы офисов с 1 по 4 апреля

1 апреля 2020

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Примсоцбанк продолжает обслуживание физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей в офисах банка по всем основным банковским операциям.

Банк обращает внимание на изменение режима работы офисов с 01 по 04 апреля 2020 года.

  • С 01.04 по 03.04 рабочий день сокращён на один час - до 17:00 (в г. Москва - до 15:00).
  • 04 апреля (суббота) офисы работают с 10:00 до 15:00.

Перечень открытых офисов и актуальное время обслуживания клиентов конкретного офиса уточняйте на сайте www.pskb.com.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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