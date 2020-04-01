Примсоцбанк изменил режим работы офисов с 1 по 4 апреля

Примсоцбанк продолжает обслуживание физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей в офисах банка по всем основным банковским операциям.

Банк обращает внимание на изменение режима работы офисов с 01 по 04 апреля 2020 года.

С 01.04 по 03.04 рабочий день сокращён на один час - до 17:00 (в г. Москва - до 15:00).

04 апреля (суббота) офисы работают с 10:00 до 15:00.

Перечень открытых офисов и актуальное время обслуживания клиентов конкретного офиса уточняйте на сайте www.pskb.com.