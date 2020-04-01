РСХБ совместно с компанией ВетЭксперт запустят телеветеринарию для сельскохозяйственных животных

Бесконтактная медицинская поддержка востребована не только людьми, но и животными, в том числе сельскохозяйственными. Россельхозбанк совместно с компанией ВетЭксперт в рамках своей цифровой экосистемы АПК уже до конца года реализует сервис, который позволит малому бизнесу на селе воспользоваться услугами телеветеринарии для сельскохозяйственных животных. Фермеры смогут получать онлайн-консультации по вопросам здоровья и ухода за животными, а также подбора кормов и технического обеспечения процессов агропроизводства. Кроме того, РСХБ и ВетЭксперт сделают для аграриев доступным сервис удаленной правовой поддержки, который упростит взаимодействие с государственной ветеринарной службой. Сервис заработает уже до конца 2020 года.

1. Телеветеринария

По мнению Елены Батуровой, директора Центра развития финансовых технологий РСХБ, телемедицинские и AR/VR-технологии будут все больше проникать в российский агробизнес, но для их адаптации аграриям понадобится помощь как в техническом плане, так и в части изменения бизнес-культуры: «РСХБ создает цифровую экосистему АПК, чтобы ускорять темп технологических изменений агросектора, помогая фермерам быстрее и лучше разбираться в цифровых решениях, повышающих эффективность их бизнеса. Телеветеринария и AR/VR-технологии особенно востребованы в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Наше совместное решение с ВетЭксперт очень своевременно. Мы начинаем с обычных видеоконсультаций, но уже сейчас работаем над тем, чтобы в будущем перейти к VR технологиям», — подчеркнула Елена Батурова.В условиях текущей востребованности дистанционных форматов Центр развития финансовых технологий АО «Россельхозбанк» также оценил, каким еще образом объединение технологий телемедицины и виртуальной (VR) и дополненной реальности (AR) могут быть применены в агробизнесе и составил топ-5 наиболее актуальных направлений:

Технологии VR прочили большое будущее в сфере лечения заболеваний, но, как выяснилось, с ее помощью можно эти заболевания еще и диагностировать. Более того, эксперты Центра развития финансовых технологий РСХБ отмечают, что использование технологий AR/VR имеет большие перспективы для осмотра животных и удаленной диагностики болезней. В качестве инструмента диагностики виртуальная реальность имеет много потенциальных преимуществ. Она позволяет имитировать жизненные ситуации, которые могут спровоцировать симптомы болезни животного, и делать это можно последовательно.

2. Виртуальный скаутинг (scouting)

Виртуальный агроскаутинг находится на стыке агрономической и информационно-аналитической деятельности. Он позволяет использовать фотографии, отснятые дронами, для воссоздания на дисплее реального изображения состояния сельскохозяйственных культур. Это помогает аграриям контролировать качество выполненных работ (обработку почв, поливов, уборок), определять состояния посевов (стадии вегетации, активности, здоровья), диагностировать проблемные зоны (наличие болезней и вредителей), а также разрабатывать технические задания по обработке полей.

3. Reality Farming

Технологии VR могут быть использованы для продвижения фермерской продукции. Возможности виртуальной реальности позволяют агропроизводителям показывать потенциальным потребителям свой продукт или даже устраивать для них выставку. Клиент сможет в деталях рассмотреть продукцию, что сыграет положительную роль при принятии им решения о покупке. В случае с экспонированием продукции это дополнительно позволит избежать издержек, связанных с монтажом техники и перемещением инсталляций между городами. Кроме того, технология Reality Farming дает возможность отслеживать работу фермерского хозяйства, продукцию которого клиент уже приобретает и хочет следить за ее качеством.

4. VR-очки для сельскохозяйственных животных

Эта технология уже прошла тестирование на одной из ферм в Московской области. Прототип очков виртуальной реальности был использован для коров с целью помочь животным расслабиться и увеличить надой молока. Подводя итоги пилотного проекта, эксперты отметили, что тревожность животных снизилась, а общий эмоциональный настрой, наоборот, повысился.

5. Удаленное обучение

Технологии AR/VR при обучении с сельскохозяйственной техникой активно используют в мировой практике. VR-симуляторы помогают осваивать навыки обслуживания агротехники, а также моделировать различные ситуации. Например, визуализация кабины трактора и комбайна позволяет в ходе обучения отработать действия, необходимые для работы в поле. Кроме того, такие же механизмы можно использовать для повышения квалификации специалистов, демонстрации работы новой техники.

Виртуальная реальность (VR) — мир, смоделированный с помощью компьютерных технологий, в который пользователь может погрузиться с помощью специальных сенсорных устройств. Технологии VR прошли огромный путь от первых экспериментов в 60-х годах XX века до современных шлемов виртуальной реальности. В настоящий момент обе технологии - видеоконференции и AR/VR - являются доступными для пользователей. Проведение собраний в формате видеоконференций стало обыденным для многих российских холдингов. Создание полноценной иллюзии пребывания в офисе не является самой сложной задачей, которую потенциально может решить AR/VR. Полноценные медицинские консультации, лекции в лучших университетах мира, тренировки с чемпионами, возможность оказаться в одной комнате с любым человеком из любой точки мира — все это в обозримом будущем сможет дать AR/VR независимо от физической локации пользователя. Агробизнес может стать одним из основных потребителей прикладных решений, разработанных на базе данных технологий.