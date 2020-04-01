РСХБ развивает онлайн-сервисы для предпринимателей

Россельхозбанк продолжает расширять линейку дистанционных сервисов для малого и среднего бизнеса. Теперь предприниматели - клиенты РСХБ в рамках системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» и «Интернет-Клиент» могут воспользоваться возможностями онлайн-бухгалтерии, предоставляемой одним из лидеров облачных сервисов для бизнеса в России — компанией ООО «Моё дело». Специально для клиентов РСХБ предоставлены льготные условия подключения онлайн-сервиса: для клиентов, впервые подключивших сервис интернет-бухгалтерии «Моё дело», к выбранному тарифному плану предоставляется дополнительно 3 месяца бесплатного использования. При первом подключении сервиса есть возможность бесплатно протестировать его в течение 3 дней.



Новый сервис онлайн-бухгалтерии «Моё дело» самостоятельно ведет бухгалтерский и налоговый учет предприятия, не требует специализированных бухгалтерских знаний и подойдет для предпринимателей с разными системами налогообложения. Сервис объединяет все необходимые инструменты для ведения бухгалтерского и налогового учета онлайн: автоматическую подготовку поручений для оплаты налогов и взносов, подготовку отчетности и расчет налогов, автоматическую загрузку выписки из сервисов «Банк-Клиент» и «Интернет-Клиент», а также учет сотрудников и уплату налогов за них.



Онлайн-бухгалтерия позволяет в режиме удаленного доступа формировать и отправлять по защищенному каналу связи налоговую и иную отчетность через интернет в ФНС, ФСС, ПФР и Росстат. Отправляемые данные подтверждаются «облачной» электронной подписью по SMS без установки программного оборудования на компьютер.



«РСХБ направляет все усилия для того, чтобы стать настоящим партнером для предпринимателей, который помогает решать не только финансовые, но и технические, административные, не редко рутинные вопросы по обслуживанию бизнеса. Наша задача заключается в том, чтобы обеспечивать клиентам тот уровень обслуживания, при котором они могли бы сосредоточиться на главном: на развитии своего дела», — отметил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Максим Любомудров.