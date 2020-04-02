Россельхозбанк сделал бесплатным расчетно-кассовое обслуживание для микробизнеса

Россельхозбанк ввел пакетное предложение по расчетно-кассовому обслуживанию для микробизнеса. Продукт вводится с целью поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в текущей экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса.



Пакет услуг включает бесплатное ежемесячное обслуживание и рассчитан на стартапы и недавно зарегистрированные компании с небольшими оборотами.



В пакетное предложение входят наиболее востребованные бизнесом услуги в рамках расчетного-кассового и дистанционного банковского обслуживания:

открытие и ведение счета

платежи на счета юридических и физических лиц

операции с наличными денежными средствами

оформление корпоративной карты

подключение зарплатного проекта и иные услуги.

Все они предоставляются бесплатно и доступны для оформления новым клиентам Банка во всех регионах присутствия РСХБ.



«Предложение является уникальным для нашего Банка. В условиях нынешней экономической ситуации микробизнесу крайне важны подобные меры со стороны банковского сектора. Разработанный продукт позволяет предпринимателям сэкономить на оплате услуг банка за счет предоставления скидок и получить необходимый комплекс банковских услуг по единому тарифу и оптимизировать бизнес-процессы. До конца второго квартала банк планирует расширить линейку пакетных предложений для компаний с опытом ведения бизнеса», - отметил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Максим Любомудров.



Подробная информация представлена на сайте банка.