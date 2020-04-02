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Россельхозбанк сделал бесплатным расчетно-кассовое обслуживание для микробизнеса

2 апреля 2020

Россельхозбанк ввел пакетное предложение по расчетно-кассовому обслуживанию для микробизнеса. Продукт вводится с целью поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в текущей экономической ситуации, связанной с распространением коронавируса. 

Пакет услуг включает бесплатное ежемесячное обслуживание и рассчитан на стартапы и недавно зарегистрированные компании с небольшими оборотами. 

В пакетное предложение входят наиболее востребованные бизнесом услуги в рамках расчетного-кассового и дистанционного банковского обслуживания:

  • открытие и ведение счета
  • платежи на счета юридических и физических лиц
  • операции с наличными денежными средствами
  • оформление корпоративной карты
  • подключение зарплатного проекта и иные услуги. 

Все они предоставляются бесплатно и доступны для оформления новым клиентам Банка во всех регионах присутствия РСХБ.

«Предложение является уникальным для нашего Банка. В условиях нынешней экономической ситуации микробизнесу крайне важны подобные меры со стороны банковского сектора. Разработанный продукт позволяет предпринимателям сэкономить на оплате услуг банка за счет предоставления скидок и получить необходимый комплекс банковских услуг по единому тарифу и оптимизировать бизнес-процессы. До конца второго квартала банк планирует расширить линейку пакетных предложений для компаний с опытом ведения бизнеса», - отметил заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Максим Любомудров. 

Подробная информация представлена на сайте банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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