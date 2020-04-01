Солид Банк выдал банковскую гарантию производителю молочной продукции

Солид Банк на этой неделе выдал пул банковских гарантий на обеспечение госконтрактов предприятиям, производящим молочную продукцию. Среди них давний клиент и партнер банка АО «Заречное» – один из крупнейших сельскохозяйственных производителей Камчатского края.

Продукция предприятия поставляется на рынок Камчатки более 45 лет. Основное производственное направление совхоза - производство и переработка молока. По последним данным, сегодня в «Заречном» более 2,5 тысяч голов скота, из них более половины – дойные коровы. В ходе масштабной реконструкции предприятия несколько лет назад в эксплуатацию был введен новый молокозавод мощностью 20 тонн переработки молока в смену. Хозяйство выпускает большой ассортимент молочной продукции.



«Сейчас, пожалуй, самое простое, закрыться и переждать. Подушка безопасности у банков есть, а на клиентов, которым нужна поддержка здесь и сейчас, многим оказалось – наплевать. Заняли выжидательную позицию и ушли на «карантин», – комментирует Председатель Правления Геннадий Фофанов. – А у предприятий тендеры, контракты, которые не будут ждать. Производство, которое нельзя остановить. Куда молоко, например, девать? Выливать, как когда-то некоторые рыбу выбрасывали? Коровам не скажешь: «Стоп, пока хватит». А с другой стороны огромное число потребителей ждут их продукцию. Детям в больницах и садах не скажешь: «Завтра поешь». Так ведь? Хоть сейчас школы ушли на удаленное обучение, а сады работают сокращенным числом, их необходимо обеспечивать, больницы опять-таки. Контракты годовые, когда все вновь заработает в полную силу, а мы все надеемся, что это произойдет в ближайшее время, дети вернутся в коллективы, их необходимо будет обеспечить качественным питанием. И сейчас – это даже не обсуждается, работать или нет, выдавать гарантии или нет. Да, мы ограничили число сотрудников, кто работает на «неделе тишины», некоторые офисы пришлось закрыть для очного обслуживания, но дистанционную работу мы не останавливаем. Мы просто не имеет на это гражданского и человеческого права!»



Оформление банковских гарантий в Солид Банке, в хорошем смысле, поставлено на поток и максимально автоматизировано. Для получения гарантии не нужно посещать офис, все можно сделать дистанционно, в течение одного дня. В условиях, диктуемых реальностью, это оптимальный сервис.