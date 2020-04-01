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В Иркутске дезинфицируют подъезды жилых домов из-за коронавируса

1 апреля 2020

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– В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, все городские службы работают в усиленном режиме. Ведется дезинфекция общественного транспорта, улиц, парков и скверов. Сейчас управляющими компаниями начата обработка мест общего пользования в многоквартирных домах, – подчеркнул Руслан Болотов. – Еще раз прошу жителей с пониманием относиться ко всем мерам, принимаемым в городе, особенно к режиму самоизоляции. Это беспрецедентные меры, с которыми мы столкнулись впервые. Но они помогут сохранить здоровье и жизнь вас и ваших близких.

Представители управляющих компаний ежедневно протирают с использованием хлоросодержащих средств дверные ручки, перила, почтовые ящики, подоконники. Влажная уборка полов и стен осуществляется в рамках тарифа, утвержденного в договоре управления. Ежедневно выполняется уборка придомовой территории, вывоз мусора осуществляется в штатном режиме.

Кроме этого, управляющие компании продолжают огораживать сигнальными лентами детские и спортивные площадки, малые архитектурные формы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
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