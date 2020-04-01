Два электропоезда повышенной комфортности вышли на пригородные маршруты Иркутской области

Байкальской ППК продолжает обновление подвижного парка в соответствии с инвестиционной программой компании ОАО «РЖД» на 2020 год. Новые электропоезда с обновленным экстерьером и современными техническими решениями для комфорта и безопасности пассажиров будут курсировать между станциями Иркутск-Пассажирский и Зима.

Пригородные поезда оборудованы мягкими креслами, электронными информационными табло, биотуалетными комплексами, подъемником для маломобильных пассажиров. Современные климатические системы кондиционируют и обеззараживают воздух.

С целью повышения комфорта проезда пассажиров интерьеры вагонов электропоездов выполнены с применением современных шумоизоляционных материалов.

В вагонах предусмотрены дополнительные средства безопасности: лестница-трап для выхода из поезда при аварийных ситуациях, звуковая и световая индикация закрытия и открытия дверей. Во всех вагонах установлены камеры видеонаблюдения, с помощью которых локомотивная бригада может оперативно контролировать ситуацию в салонах и тамбурах для принятия необходимых мер реагирования (вызов пожарного расчёта, полиции, медицинского персонала и т.п.) при возникновении нештатных ситуаций.

Лобовая часть головных вагонов оборудована аварийной крэш-системой, которая защитит локомотивную бригаду и пассажиров в случае столкновения поезда с препятствием. Информационные таблички в вагонах дублированы шрифтом Брайля.