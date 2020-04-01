Реконструкция станции Тулун в Иркутской области обойдется в полмиллиарда рублей

На станции Тулун Восточно-Сибирской железной дороги в Иркутской области в этом году начнется реконструкция, сообщает RosTender.info.

На объекте планируют разобрать главные, приемо-отправочные и прочие пути, а затем положить новые шпалы и рельсы. Также на станции построят полностью оборудованный в соответствии с современными нормами пост электрической централизации (пост ЭЦ), где находится комплекс технических средств для управления поездами, а также обновят инженерные коммуникации.

Стоимость работ оценивается в 490 млн рублей. «Российские железные дороги» объявили тендер по выбору подрядчика для проведения строительства. Заявки от участников принимают до 28 апреля, итоги тендера подведут 26 мая.