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В Иркутской области непродовольственные товары разрешили продавать в магазинах площадью не более 200 квадратных метров

1 апреля 2020
Непродовольственные товары первой необходимости можно реализовывать только в объектах площадью не более 200 квадратных метров. При этом работники торговых залов обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты, проводить в помещениях ежедневную дезинфекционную обработку. Такие изменения в указ 59-уг от 18 марта 2020 года внес исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Ограничение площади не касается продовольственных магазинов.

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Согласно изменениям в документе, в торговых объектах требуется проводить постоянную обработку дезинфицирующими растворами поверхностей с наиболее интенсивным контактом рук потребителей (ручки тележек, корзин, дверей). Организации торговли также обязаны обеспечить наличие дезинфицирующих средств для покупателей, не допускать скопления покупателей в очередях и у входов. Отдельно подчеркивает, что дистанция между людьми должна быть не менее 1,5 метров.

Напомним, что согласно указу №67-уг, в перечень непродовольственных товаров первой необходимости вошли: детские товары, моющие средства, санитарно-гигиенические изделия, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары, бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти, оборудование электрическое, кабельная продукция, приборы бытовые, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, ткани текстильные, чулочно-носочные изделия, белье нательное, предметы и инвентарь садово-огородные, строительные и отделочные материалы и инструменты, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, печатные средства массовой информации, спички, свечи, очки, линзы и их части. Ознакомиться с полным перечнем товаров можно на сайте газеты «Областная» http://www.ogirk.ru/pravo/archives/law/310330

/ Сибирское Информационное Агентство /
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