Экономика и карантин: что дальше?

Коронавирус стал новой и очень неприятной реальностью для России и мира. Россия оказалась готовой к пандемии лучше, чем многие другие страны. Однако риски для нас также значительны. И здесь вполне можно и нужно задать вопрос: кто виноват? Виноват кабинет Дмитрия Медведева, считает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Много вопросов к разработчикам медицинской реформы, которую проводило правительство. По ней были массово сокращены инфекционные больницы и отделения. Сейчас уже очевиден провал западной модели страховой медицины. Она просто не способна справляться с такими угрозами, как пандемия. Только государство в целом и отработанные мобилизационные планы способны противостоять таким угрозам. СССР, находясь в намного более сложной экономической и внешнеполитической ситуации, в свое время победил чуму.

А теперь о главном, то есть об экономике. На фоне ожиданий продления карантина вероятность рецессии экономики России в текущем году составляет почти 100%. Неделя карантина стоит России 1,5% ВВП, то есть месяц карантина – это, грубо говоря, 6%. Пока прогнозы спада составляют 2-3%. Но мы прекрасно понимаем, что они быстро меняются и в текущей ситуации могут измениться только в худшую сторону.

Экономический спад – это безработица, урезание зарплат и дивидендов, а главное, множество порушенных судеб. В конце концов, мироощущение людей, которые вынуждены отказаться от привычного образа жизни и уровня дохода. Однозначно экономическое недовольство и социальная напряженность будут нарастать. Бюджет свои обязательства выполнит, но в России далеко не все бюджетники и пенсионеры. Люди, которые отправились на шашлыки в минувшие выходные и в последний разрешенный день в ресторации и ночные клубы, далеко не все умалишенные. Просто в их системе ценностей человеческая жизнь значит меньше, чем для наших чиновников или европейцев. Бояться смерти может только человек очень слабый духом либо убежденный атеист.

Выбор прост. На одной чаше весов экономика и достойная жизнь всех россиян, на другой – некоторое число человеческих жизней. Я выбираю первое или интересы большинства. Любителям гуманизма могу лишь напомнить, что за недавний переход к капитализму Россия заплатила по факту жизнями нескольких миллионов человек. Моя позиция – карантин надо отменить как только будет такая возможность, а ежедневный сеанс ужаса на федеральных телеканалах нужно прекратить уже сейчас.

Ну и в заключение о денежно-кредитной и курсовой политике. С моей точки зрения, Банк России обязан поддержать экономику, и здесь кроме русского QE никто лучше ничего не придумал. При этом скупать можно не только облигации, но и акции, создав дочернюю компанию Банка России по операциям на фондовом рынке. А то загнали средний класс на Мосбиржу, снизив ключевую ставку, введя налог на депозиты и объявив пенсионную реформу, а потом правительство и ЦБ вроде как и не при делах. И еще важный момент – импорт, курс рубля, цены на лекарства. Необходимо ввести на время пандемии фиксированный курс рубля, резервы Банка России это позволяют. В крайнем случае сделать дополнительный налог на вывод капитала из России.