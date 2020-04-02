В Иркутской области разрабатывают стратегию дорожного развития

В Иркутской области началась разработка стратегии дорожного развития. Для решения этой задачи создана проектная команда. Ей предстоит проанализировать состояние дорог в регионе и наметить пути развития этой сферы.

- Наша цель – оптимизация дорожного движения и транспортных потоков. Этот вопрос входит в число ключевых задач нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он контролируется Минтрансом России. Вместе мы должны сформировать задачи и направления, к решению которых нужно приступить уже в этом году, а также тех, которые будем решать в ближайшие три года, - сказал исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев.

Документация для транспортного планирования региона будет разработана впервые.

Руководитель ОГКУ «Дирекция автодорог» Юлия Гордина рассказала, что будет проведено обследование транспортных потоков во всей области. Это позволит определить интенсивность движения в зависимости от сезонности, оценить экономическую эффективность работы автомобильных дорог, определить современные транспортные узлы, очаги аварийности. Специалисты изучат движение междугороднего транспорта, замерят пассажиропотоков и проведут социологическое исследование. Это позволит выявить перебои в работе пассажирского транспорта, рассчитать рентабельность маршрутов, скорректировать их с учётом современной потребности жителей. На основании полученных данных будут спланированы комплексное строительство, реконструкция и капремонт дорог.

Наиболее интенсивным в регионе является движение транспорта в Иркутске. Наиболее проблемное место, где пересекаются множество дорог - Глазковский мост и примыкающие к нему улицы Маяковского, Джамбула, Спортивный переулок. Там едут, к примеру, из Шелехова в Хомутово, из Солнечного в Ново-Ленино, из Юбилейного в Ангарск. Пересекаются потоки транспорта, который движется с одного тракта на другой, как легкового, так и грузового. Специалисты отмечают, для решения проблемы нужно рассредоточить трафик, необходимы дороги, соединяющие разные микрорайоны.

Администрация Иркутска разработала восемь таких коридоров. Первым из них предлагается создать Южный обход вокруг Иркутска. Он соединит поселок Смоленщина в Шелеховском районе с иркутским микрорайоном Юбилейный. Его общая длина – 20 километров. Он пройдет, в том числе, по существующим автодорогам – объездной микрорайонов Университетский и Первомайский, улице Фаворского. Для создания обхода необходимо модернизировать развязку на улице Лермонтова у Ледового дворца, расширить улицу Фаворского и Улан-Баторскую, а также перекресток улиц Аргунова и Сергеева.

- Транспортная инфраструктура Иркутска нуждается в развитии. В городе большая интенсивность движения, постоянные пробки. Качество дорожного покрытия на многих улицах отвратительное. Для устойчивого и безопасного развития областного центра нужна сеть обходных дорог. Это позволит связать районы плотной застройки, производственные площадки и территорию под строительство нового аэропорта, - отметил Игорь Кобзев.

В некоторых районах Иркутской области движение возможно только с помощью паромных переправ, это «Балаганск - Игжей», «Свирск - Каменка», «Листвянка - Порт Байкал». В стратегии дорожного развития необходимо рассмотреть вопросы их функционирования, беспрепятственного и безопасного передвижения жителей.

Игорь Кобзев подчеркнул, что вопросы городского и областного движения нужно рассматривать комплексно. Изучить вопрос и предоставить первые результаты необходимо к 15 мая. Также вопрос развития дорог и транспорта необходимо включить в стратегию социально-экономического развития Иркутской области.

Пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области