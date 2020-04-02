На БрАЗе в этом году начнут строить две новых газоочистных установки

На Братском алюминиевом заводе готовятся к строительству двух газоочистных установок. Для этого проведены общественные обсуждения, на данный момент проект проходит экологическую и государственную экспертизу.

Газоочистку №32 планируют начать строить в августе, а в октябре приступят к возведению газоочистки №31. Работы завершат в 2021 году. Все новые газоочистки – собственная разработка инженеров компании РУСАЛ, ничем не уступающие более дорогим импортным аналогам по эффективности и надежности. К 2024 году на БрАЗе должно работать 15 новых газоочисток.

- В рамках программы «Чистый воздух» на БрАЗе продолжается экологическая модернизация - строительство новых двухступенчатых газоочистных установок, монтаж автоматической подачи глинозёма и установка новых экологичных электролизеров. В результате валовые выбросы БрАЗа к 2024 году снизятся на 20%. На эти цели за 2019-2024 гг. компания РУСАЛ направит 10 млрд рублей, - отметил Александр Гавриленко, директор по экологии, охране труда и промышленной безопасности БрАЗа.

Металлурги БрАЗа не только строят новые ГОУ, но и модернизируют уже действующие. Сухая газоочистка № 41 – первая на заводе из числа современных. Её запустили в работу в 2000 году в качестве экспериментальной. Оборудование оказалось очень эффективным, оно улавливает до 99,9% веществ. Сейчас проводят комплексную реконструкцию этой установки с использованием современных технологий. Модернизацией полностью занимается подрядчик РУСАЛа - компания «Инжиниринг. Строительство. Обслуживание».

Экологическая модернизация ведется на Братском алюминиевом заводе с 2012 года в рамках собственной программы и с 2019 года в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Объём финансирования за 2012-2019 годы составил 8,7 млрд рублей. За это время возведено и запущено в работу 8 новых газоочистных установок.

Братский алюминиевый завод (БрАЗ) ОК РУСАЛ – один из крупнейших в мире производителей и экспортеров первичного алюминия. Производственная мощность завода составляет порядка 1 млн тонн. Первый пусковой комплекс завода введен в эксплуатацию в 1966 году. За время работы БрАЗа на его мощностях получено более 40 млн. тонн алюминия. Завод сертифицирован на соответствие стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.