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Ситуация с коронавирусом в России усложняется, но введение ЧС пока не обсуждается

2 апреля 2020

Ситуация с коронавирусом в России осложняется, сообщил российский президент Владимир Путин. Вместе с тем, как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, введение ЧС в России на фоне пандемии Кремлем пока не обсуждается. 

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«У нас и в стране ситуация усложняется. И в мире очень сложная ситуация с коронавирусом — 850 тыс. человек уже заболели. На территории РФ, насколько я понимаю, по последним данным, 2777 случаев заболевания»,— сказал господин Путин на совещании с кабмином. 

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила президенту, что наибольший уровень заболеваемости коронавирусом отмечается в пяти регионах страны. «Наибольшее количество заболевших у нас сейчас зафиксировано на 100 тыс. населения в городе Москве, Республике Коми, Республике Бурятии, а также в Санкт-Петербурге и Московской области»,— сказала она.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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