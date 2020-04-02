Ситуация с коронавирусом в России усложняется, но введение ЧС пока не обсуждается

Ситуация с коронавирусом в России осложняется, сообщил российский президент Владимир Путин. Вместе с тем, как ранее сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, введение ЧС в России на фоне пандемии Кремлем пока не обсуждается.

«У нас и в стране ситуация усложняется. И в мире очень сложная ситуация с коронавирусом — 850 тыс. человек уже заболели. На территории РФ, насколько я понимаю, по последним данным, 2777 случаев заболевания»,— сказал господин Путин на совещании с кабмином.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила президенту, что наибольший уровень заболеваемости коронавирусом отмечается в пяти регионах страны. «Наибольшее количество заболевших у нас сейчас зафиксировано на 100 тыс. населения в городе Москве, Республике Коми, Республике Бурятии, а также в Санкт-Петербурге и Московской области»,— сказала она.