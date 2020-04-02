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РЖД: возврат билетов до 1 июня будет проходить без удержания сбора

2 апреля 2020

В связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране холдингом «РЖД» принято решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов в размере 210 руб. 60 коп. на поезда, отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно. Это касается как индивидуальных, так и групповых поездок.

Все пассажиры, желающие вернуть билет без сбора, могут с 1 апреля по 1 июня обратиться в кассу или сдать электронные билеты с помощью веб-ресурсов, через которые они были оформлены. 

Информацию о порядке возврата денежных средств за неиспользованные проездные документы и о движении поездов пассажиры могут получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00 (для звонков из России), а также по номеру +7 (499) 605-20-00 (для звонков с территории иностранных государств) или на сайте ОАО «РЖД».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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