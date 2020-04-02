В Иркутской области на 2 апреля подтверждено семь случаев коронавируса

По данным на утро 2 апреля, в Иркутской области официально подтверждено семь случаев коронавируса. На 1 апреля их было три. Еще у двух человек выявлен сомнительный результат исследования, пробы биологического материала доставлены в новосибирский научный центр «Вектор», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Все пациенты получают необходимое лечение.

Для борьбы с распространением заболевания в Иркутской области введен режим самоизоляции.

При этом в России число заболевших в России за последние сутки увеличилось на 440 до 2777 человек. Суточный прирост впервые оказался меньше предыдущего дня, накануне прирост составил 500 человек.