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В Иркутской области на 2 апреля подтверждено семь случаев коронавируса

2 апреля 2020

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По данным на утро 2 апреля, в Иркутской области официально подтверждено семь случаев коронавируса. На 1 апреля их было три.  Еще у двух человек выявлен сомнительный результат исследования, пробы биологического материала доставлены в новосибирский научный центр «Вектор», сообщает пресс-служба регионального правительства.

Все пациенты получают необходимое лечение.

Для борьбы с распространением заболевания в Иркутской области введен режим самоизоляции.

При этом в России число заболевших в России за последние сутки увеличилось на 440 до 2777 человек. Суточный прирост впервые оказался меньше предыдущего дня, накануне прирост составил 500 человек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Коронавирус 2020, последние новости #коронавирус #coronavirus #Covid-19
В Иркутской области на 2 апреля подтверждено семь случаев коронавируса
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