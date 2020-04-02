«РЖД» временно уменьшила глубину продаж билетов на поезда до 45 суток из-за коронавируса

Учитывая тенденцию снижения пассажиропотока и увеличения количества возвращаемых билетов в связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать свои путешествия, холдингом «РЖД» принято решение об уменьшении глубины продажи билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся с 29 июня 2020 года.

Глубина продаж железнодорожных билетов возвращена к нормативным значениям: в соответствие с Правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом (Приказ Минтранса России от 19.12.2013 № 473 (ред. от 14.11.2018 г.)) оформление проездных документов осуществляется не позднее 45 суток до даты отправления поезда.

Холдинг «РЖД» вернется к прежним условиям продажи билетов после снятия ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, когда пассажиры смогут свободно планировать свои путешествия.