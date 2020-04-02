Аналитики Сбербанка зафиксировали рост спроса на алкоголь на прошлой неделе

Общий всплеск потребительских расходов подходит к концу. Сокращение трат за неделю 23–29 марта составило 6,2% к предшествующей неделе. Объем трат в реальном выражении вернулся на прошлогодний уровень. Наиболее сильный рост за период 23–29 марта зафиксирован в категории «Винные магазины» (+21,9% неделя к неделе, +31,8% г/г). Лаборатория Сбербанка по анализу и обработке больших данных «СберДанные» продолжает разработку серии индикаторов, которые способны с минимальной задержкой отслеживать экономические процессы. Лаборатория еженедельно представляет анализ о динамике трат потребителей на товары и услуги.

В расходах россиян на товары и услуги наметилось снижение. За неделю с 23 по 29 марта траты упали на 6,2% по сравнению с предшествующей неделей. По сравнению с сопоставимым периодом 2019 г. прирост составляет лишь 0,2% г/г. Положительный результат получился благодаря 27 марта, когда в данных аналитиков лаборатории «СберДанные» был зафиксирован еще один эпизод повышенного спроса в базовых потребительских категориях. После этого активность покупателей быстро пошла на спад, что было заметно уже на прошедших выходных.

Спецификой недели 23–29 марта стало выраженное снижение расходов, связанных с поездками. Траты на такси, каршеринг, парковки и платные дороги были на 20–50% ниже, чем в прошлом году. Очевидно, россияне начинают сознательно минимизировать передвижения внутри населенных пунктов. Это логически сочетается с резким сокращением трат в категории «Развлечения» (–78,1% по сравнению с сопоставимой неделей 2019 г.), а также в сегментах «Одежда, обувь и аксессуары» (–51%) и «Кафе, рестораны» (–42,6%).

Продолжает усугубляться ситуация в отраслях туристической сферы. Расходы на отели в России почти в два раза ниже уровня 2019 г., на авиабилеты — на 83% ниже, чем год назад. В турагентствах падение составляет более 90%. Аналитики «СберДанных» полагают, что такой результат отчасти стал следствием активных возвратов билетов и туров. Порядка половины текущей выручки компаний в этих секторах, по их оценкам, может приходиться на компенсацию отмененных бронирований.

Благодаря двум неделям активных продаж в таких крупных категориях, как продовольствие и бытовая техника, по итогам марта будет зафиксирован всплеск расходов. За четыре полные недели месяца номинальный прирост составил не менее 5% г/г. Оборот розничной торговли, скорее всего, вырастет даже быстрее, так как львиная доля дополнительного спроса пришлась на товары, а не на услуги.

Однако аналитики отмечают «узость» структуры этого роста. Количество сегментов, где есть положительная динамика по сравнению с предыдущей неделей, последовательно снижается. За период 23–29 марта 48 из 59 анализируемых категорий сократились в реальном выражении. В ходе следующей — нерабочей — недели негативные тенденции наверняка будут превалировать.