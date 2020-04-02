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Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил Samsung Pay для держателей карт Mastercard

2 апреля 2020

С 1 апреля держателям Mastercard от АТБ стал доступен Samsung Pay. Ранее Samsung Pay был доступен для держателей карт Visa и Мир от АТБ.

Это удобный и безопасный сервис бесконтактной оплаты для владельцев смартфонов и носимых устройств Samsung. Сервис доступен даже в терминалах, которые не поддерживают бесконтактную систему оплаты, благодаря собственной технологии Samsung MST (от англ. Magnetic Secure Transmission).  

А еще с помощью Samsung Pay можно оплачивать покупки в интернете и в мобильных приложениях интернет-магазинов, а также быстро и удобно совершать денежные переводы.

Теперь носить с собой карту необязательно, достаточно смартфона Samsung. Для оплаты:

  1. Проведите по экрану снизу вверх и выберите карту.
  2. Подтвердите оплату по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения.
  3. Поднесите смартфон к терминалу для оплаты. 

Безопасность покупок с Samsung Pay обеспечивается многоуровневой защитой. Во время совершения транзакции вместо номера карты используется специальный цифровой код, созданный случайным образом – токен. Ваша личная информация не используется во время оплаты и остается в безопасности. Каждую покупку необходимо подтвердить по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения Специальная система Samsung KNOX защищает устройство от попыток вредоносных атак и непрерывно отслеживает возможные уязвимости наустройстве.

Чтобы добавить вашу карту в Samsung Pay и начать оплачивать покупки смартфоном Samsung Galaxy, необходимо:

  1. Открыть приложение Samsung Pay, указать вашу действующую учетную запись Samsung Account (e-mail) и настроить удобный для вас способ авторизации: по отпечатку пальца, радужке глаз или по PIN-коду приложения;
  2. Отсканировать карту с помощью камеры смартфона или ввести ее данные вручную. Принять условия оказания услуг АТБ;
  3. Нажать на кнопку SMS для прохождения идентификации держателя карты банка. Ввести код, полученный в SMS и нажать «Отправить»;
  4. Введите подпись с помощью пальца или стилуса. Карта добавлена.

На одно устройство можно добавить до 10 банковских карт.
Подробнее о Samsung Pay можно узнать по ссылке.

Бесконтактная оплата – это также самый гигиеничный способ покупки. Берегите себя и пользуйтесь Samsung Pay!


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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