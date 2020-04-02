Азиатско-Тихоокеанский Банк запустил Samsung Pay для держателей карт Mastercard

С 1 апреля держателям Mastercard от АТБ стал доступен Samsung Pay. Ранее Samsung Pay был доступен для держателей карт Visa и Мир от АТБ.

Это удобный и безопасный сервис бесконтактной оплаты для владельцев смартфонов и носимых устройств Samsung. Сервис доступен даже в терминалах, которые не поддерживают бесконтактную систему оплаты, благодаря собственной технологии Samsung MST (от англ. Magnetic Secure Transmission).

А еще с помощью Samsung Pay можно оплачивать покупки в интернете и в мобильных приложениях интернет-магазинов, а также быстро и удобно совершать денежные переводы.

Теперь носить с собой карту необязательно, достаточно смартфона Samsung. Для оплаты:

Проведите по экрану снизу вверх и выберите карту. Подтвердите оплату по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения. Поднесите смартфон к терминалу для оплаты.

Безопасность покупок с Samsung Pay обеспечивается многоуровневой защитой. Во время совершения транзакции вместо номера карты используется специальный цифровой код, созданный случайным образом – токен. Ваша личная информация не используется во время оплаты и остается в безопасности. Каждую покупку необходимо подтвердить по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения Специальная система Samsung KNOX защищает устройство от попыток вредоносных атак и непрерывно отслеживает возможные уязвимости наустройстве.

Чтобы добавить вашу карту в Samsung Pay и начать оплачивать покупки смартфоном Samsung Galaxy, необходимо:

Открыть приложение Samsung Pay, указать вашу действующую учетную запись Samsung Account (e-mail) и настроить удобный для вас способ авторизации: по отпечатку пальца, радужке глаз или по PIN-коду приложения; Отсканировать карту с помощью камеры смартфона или ввести ее данные вручную. Принять условия оказания услуг АТБ; Нажать на кнопку SMS для прохождения идентификации держателя карты банка. Ввести код, полученный в SMS и нажать «Отправить»; Введите подпись с помощью пальца или стилуса. Карта добавлена.

На одно устройство можно добавить до 10 банковских карт.

Подробнее о Samsung Pay можно узнать по ссылке.

Бесконтактная оплата – это также самый гигиеничный способ покупки. Берегите себя и пользуйтесь Samsung Pay!