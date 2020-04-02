Аудированная чистая прибыль АТБ по результатам 2019 г. составила 4,3 млрд руб.

Согласно аудиторскому заключению по итогам 2019 года, подтверждённому компанией KPMG, чистая прибыль АТБ составила 4,341 млрд рублей.
Активы банка за 2019 г. выросли на 13,5% в основном за счет увеличения объема выданных кредитов. Собственные средства АТБ значительно увеличились на 45,7% за счет прибыли, полученной в отчетный период. Положительный финансовый результат достигнут, в частности, благодаря увеличению чистых процентных доходов, при этом произошло улучшение качества активов банка.
В настоящее время воспользоваться услугами Азиатско-Тихоокеанского Банка можно в 19 регионах Дальнего Востока и Сибири. По итогам работы 2019 года АТБ вошел в список 30 значимых региональных и федеральных кредитных организаций на рынке платежных услуг, находится в ТОП 100 надежных банков по результатам исследований рейтинговых агентств: Эксперт РА, АКРА и других. АТБ является универсальным банком, осуществляющим свою деятельность в нескольких основных векторах: розничный и корпоративный бизнес. Активно реализует льготные программы Минэкономразвития и Корпорации МСП, с целью поддержки малого исреднего предпринимательства, а также является участником программы «Дальневосточная ипотека».