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Аудированная чистая прибыль АТБ по результатам 2019 г. составила 4,3 млрд руб.

2 апреля 2020

Согласно аудиторскому заключению по итогам 2019 года, подтверждённому компанией KPMG, чистая прибыль АТБ составила 4,341 млрд рублей.

Активы банка за 2019 г. выросли на 13,5% в основном за счет увеличения объема выданных кредитов. Собственные средства АТБ значительно увеличились на 45,7% за счет прибыли, полученной в отчетный период. Положительный финансовый результат достигнут, в частности, благодаря увеличению чистых процентных доходов, при этом произошло улучшение качества активов банка.

В настоящее время воспользоваться услугами Азиатско-Тихоокеанского Банка можно в 19 регионах Дальнего Востока и Сибири. По итогам работы 2019 года АТБ вошел в список 30 значимых региональных и федеральных кредитных организаций на рынке платежных услуг, находится в ТОП 100 надежных банков по результатам исследований рейтинговых агентств: Эксперт РА, АКРА и других. АТБ является универсальным банком, осуществляющим свою деятельность в нескольких основных векторах: розничный и корпоративный бизнес. Активно реализует льготные программы Минэкономразвития и Корпорации МСП, с целью поддержки малого исреднего предпринимательства, а также является участником программы «Дальневосточная ипотека».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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