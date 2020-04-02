Держатели карт Mastercard от АТБ теперь могут платить через Google Pay

Сервис начал работать с 31 марта 2020г. Google Pay – это удобный и безопасный способ оплаты любых покупок с помощью смартфона и специального приложения. Вы можете привязать сразу несколько банковских карт к приложению. Для оплаты достаточно поднести смартфон к терминалу вместо карты.

Для добавления карты Mastercard или Visa от Азиатско-Тихоокеанского Банка в Google Pay:

Скачайте официальное приложение Google Pay в магазине приложений Play Market. При первом запуске приложения Google Pay предложит подключить карту — для этого нужно либо навести на неё камеру, чтобы сервис считал номер и срок действия, либо ввести информацию вручную. Также понадобится ввести CVV-код с обратной стороны карты и свой адрес местонахождения. При подключении карты АТБ отправит проверочный код для подтверждения операции. Установите также способ подтверждения платежа: код или отпечаток пальца.

Для совершения оплаты через Google Pay в магазине:

разблокируйте свой смартфон (открывать приложение не обязательно).

поднесите его к POS-терминалу задней панелью, введите код разблокировки экрана на телефоне или подтвердить оплату при помощи отпечатка пальцев.

оплата будет произведена в течение нескольких секунд. Подтверждение оплаты отобразится на экране терминала.

Google Pay – это простой и быстрый способ оплаты покупок не только в магазинах, но и в миллионах онлайн-сервисов. Платить через Google Pay не только удобно, но и безопасно: данные банковских карт надежно защищены. Кроме того, управлять аккаунтом можно и на сайте сервиса, и в самом приложении.

Бесконтактная оплата – это также самый гигиеничный способ покупки. Берегите себя и пользуйтесь Google Pay!