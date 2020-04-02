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Банк «Приморье» временно приостановил проведение в офисах SWIFT-переводов для физических лиц

2 апреля 2020

Переводы SWIFT (валютные переводы) для физических лиц в офисах Банка «Приморье» временно не осуществляются, сообщает банк на своем сайте. Провести операции по SWIFT-переводам можно с помощью мобильного приложения Банк «Приморье».

Все остальные операции в офисах Банка «Приморье» и в мобильном приложении производятся в стандартном режиме. 

Уточнить подробности можно по телефону Контакт-центра Банка «Приморье»: 8 800 200 20 86 (круглосуточно и бесплатно).

С режимом работы офисов Банка «Приморье» можно ознакомиться здесь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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