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Банк «Приморье» бесплатно продлевает срок действия карт до 01 июня 2020 года

2 апреля 2020

Банк «Приморье» бесплатно продлевает действие карт, срок которых истекает в период действия режима самоизоляции, до 01.06.2020 года. Решение касается всех видов карт всех платежных системы, выпускаемых Банком «Приморье».

— Если у любой карты, которая была выпущена нашим Банком, завершается срок действия, клиенту не нужно идти в отделение или заказывать доставку для перевыпуска. Срок действия всех карт уже продлен автоматически до начала лета. Клиенты могут оплачивать покупки через терминалы, в интернете, а также снимать наличные в банкоматах, как и раньше, — комментирует начальник Управления транзакционного бизнеса ПАО АКБ «Приморье» Дмитрий Цвиркун. — Также хотим подчеркнуть, что в период пандемии коронавируса стоит больше использовать онлайн-сервисы, систему дистанционного банковского обслуживания, терминалы бесконтактной оплаты, и меньше — наличные деньги.

В период с 28 марта по 04 апреля 2020 года работают следующие офисы ПАО АКБ «Приморье»:

  • Г. Владивосток:
    Ул. Светланская, 47, 11:00 — 17:00
    Ул. Русская, 65/4, 11:00 — 17:00
  • Г. Артем:
    Ул. Кирова, 53, 11:00 — 17:00
  • Г. Находка:
    Ул. Школьная, 1а, 11:00 — 17:00
  • Г. Уссурийск:
    Ул. Ушакова, 20, 11:00 — 17:00
  • Г. Хабаровск:
    Ул. Ленина, 75, 11:00 — 17:00

Подробную информация о работе офисов Банка «Приморье» в период самоизоляции смотрите здесь.

Банк «Приморье» напоминает клиентам, что при отсутствии острой необходимости стоит отказаться от посещения офиса в пользу дистанционного обслуживания посредством Мобильного банка или Интернет-банка для физических лиц, системы iBank для юридических лиц. Благодаря дистанционным сервисам вы можете управлять своими финансами без посещения офисов Банка.

По всем интересующим вопросам также можно проконсультироваться у специалистов Контакт-центра Банка «Приморье» но телефону: 8 800 200 20 86.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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