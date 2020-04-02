В Иркутской области нет дефицита запасов сельскохозяйственного сырья и продовольствия

Отгрузка товаров в организации розничной торговли предприятиями агропромышленного комплекса Приангарья продолжается своевременно. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

По данным предприятий пищевой промышленности области, повышенного спроса на производимые продовольственные товары в торговых сетях региона не наблюдается. Между тем, в случае необходимости крупные хлебозаводы Приангарья готовы увеличить объём производства и пересмотреть ассортимент выпускаемой продукции в сторону производства поточных хлебов.

Накануне Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев провел заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием.

В настоящее время, по словам главы федерального ведомства, ситуация с обеспечением социально значимой продукцией и с ценами не вызывает опасений. При этом, для сохранения стабильности на продовольственном рынке нашей страны Минсельхоз России предусмотрел ряд дополнительных мер. В частности, разработан ограничительный механизм квотирования экспорта наиболее важных для рынка

России зерновых культур, начата подготовка к проведению товарных интервенций в объеме 1 млн тонн. Эти меры позволят гарантированно обеспечить необходимый объём зерна на пищевые и кормовые цели, снизить цены на зерно, а также не допустить скачка потребительских цен на продовольственные товары.