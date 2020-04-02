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70% рекрутеров проводят собеседования дистанционно

2 апреля 2020

Несмотря на карантин и общее замедление экономики, процессы подбора персонала не свернулись, а максимально ушли в онлайн, сообщают в сервисе по поиску работы SuperJob.

71% рекрутеров уже проводит собеседования дистанционно: часть отраслей по-прежнему испытывает нехватку персонала, другие же формируют резерв в ожидании оживления рынка труда.

Самой популярной программой для проведения собеседований удаленно является хорошо всем известный и проверенный годами Skype.

Его используют 75% работодателей, практикующих видеоинтервью. 46% рекрутеров пользуются видеозвонками WhatsApp. Zoom популярен среди 6% опрошенных. Среди прочих программ представители работодателей называли Discord, Google Hangouts, а также мессенджеры Viber и Telegram (10%).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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