Банк «Восточный» сообщил режим работы в период карантина

В связи с увеличением случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), а также решением властей многих российских регионов ограничить нахождение граждан на улице и их передвижение по населенному пункту, банк «Восточный» изменил работу своих отделений. Обслуживание физических и юридических лиц будет осуществляться в дежурных отделениях, о графике работы которых можно узнать по ссылке.

Также актуальную информацию о работе отделений можно получить по телефону горячей линии 8 800 100 48 79 (звонок бесплатный).

При этом в дежурных отделениях проводятся все необходимые санитарно-гигиенические меры, проходит регулярная обработка помещений, установлены антисептические средства, сотрудники используют защитные медицинские маски.

Банк призывает вас без крайней необходимости не выходить из дома. Напоминаем вам, что контактный центр, интернет-банк и мобильный банк доступны круглосуточно и без выходных, в обычном режиме. Вы сможете получить дистанционно следующие услуги банка: взять или погасить кредит, заказать карту, открыть вклад, оформить страховку от коронавируса, оплатить услуги, в том числе ЖКУ, перевести средства, обменять валюту, сменить PIN-код и другие.

Кроме того, для представителей МСБ запущена специальная горячая линия. На вопросы клиентов-предпринимателей отвечает один из топ-менеджеров банка, куратор блока МСБ Николай Петелин. Пообщаться с ним можно ежедневно по будним дням с 11.00 до 13.00 по московскому времени. Звонки переадресовываются с номера клиентской поддержки 8 800 200 42 52.