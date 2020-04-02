ПСБ изменил график работы со 2 апреля

Для соблюдения режима всеобщей самоизоляции, введённого в Москве, Московской области и регионах России, ПСБ переводит часть отделений на ограниченный режим работы и приостанавливает обслуживание клиентов в некоторых офисах. Со 2 апреля 2020 года обслуживать физических и юридических лиц с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:30 в Москве будут три дежурных офиса: ДО «Проспект мира», ДО «Варшавский» и ДО «Таганский». Клиентам будет доступен привычный набор сервисов и услуг.

Также на ограниченный режим работы будут переведены отделения в Московской области и других регионах. Подробная информация о режиме работы каждого отделения доступна на сайте банка. Мы рекомендуем оставаться дома, пользоваться дистанционными сервисами банка и посещать офисы только в самых экстренных случаях.

Через интернет и мобильное приложение ПСБ можно совершать операции по своим счетам и кредитам, конвертировать валюту, проводить платежи и переводы.