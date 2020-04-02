Театры Иркутска поборются за 6 млн рублей на фестивале современного искусства "Территория. Иркутск"

Приём заявок на участие в продлён до 20 апреля, сообщают в областной администрации.

Претендентам необходимо предоставить заполненную анкету-заявку и видеозапись драматического спектакля для взрослой аудитории.

Участниками могут стать театры, молодёжные творческие объединения и любительские труппы из Красноярского края, Республики Саха (Якутия), Иркутской и Магаданской областей. Каждый год фестиваль проходит в разных регионах, в Иркутской области он состоится впервые.



Желание участвовать в фестивале уже подтвердили шесть театров. Грантовый фонд конкурса составляет шесть миллионов рублей, его разделят семь театров.

Коллективы, занявшие первые три места, представят свои спектакли в программе фестиваля. Он пройдёт с 7 по 13 сентября. Также состоятся спектакли столичных театров и коллективов - победителей пятого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». Московский музей современного искусства представит выставку разных направлений ХХ – нач. ХХI вв. - от классического авангарда и до новейших течений.



- В рамках вечерней программы зрителям будут представлены работы московских театров, которые ни разу не выступали в Иркутске. С театральными специалистами на лекциях и мастер-классах мы обсудим актуальные вопросы современного театра, — сказал арт-директор фестиваля Роман Должанский.



Фестиваль-школа современного искусства «Территория. Иркутск» состоится в рамках конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». Это совместный проект Международного фестиваля-школы современного искусства «Территория», Московского музея современного искусства и золотодобывающей компании «Полюс». В 2016 году победителем первого регионального конкурса профессиональных репертуарных театров «Полюс. Золотой Сезон» стал Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова.