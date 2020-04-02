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В Иркутске следователи ищут граждан, пострадавших от мошенничества салона красоты «Luxury Woman»

2 апреля 2020

Своим клиентам сотрудники предлагали приобрести абонемент на косметологические услугу путем оформления кредита для посещения их заведения, сообщают в областном управлении МВД.

С августа 2019 года салон красоты закрылся и съехал из арендуемого посещения, не выполнив своих обязательств в полном объеме. В настоящее время известно о, порядка 50 гражданах, пострадавших от действий сотрудников салона. Ущерб, причиненный иркутянам, превышает три миллиона рублей.

Граждан, ставших жертвами мошенничества со стороны салона красоты «Luxury Woman», полиция просит обращаться по телефонам (3952) 24-24-66 или 28-09-31

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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