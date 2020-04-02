Мошенники воспользовались режимом всеобщей самоизоляции

Чаще всего они связаны с получением разных видов выплат и компенсаций от государства, якобы связанных с тем, что в период режима самоизоляции граждане вынуждены оставаться дома, сообщают в областям управлении МВД.

И особенно это касается пожилых людей, которым аферисты могут сообщить о необходимости купить дорогое чудо-лекарство, которое может вылечить от инфекции, положенной социальной либо компенсационной выплате или надбавке к пенсии.

Полиция настоятельно рекомендует критически относится к подобным предложениям, особенно если для получения денежных средств нужно оплатить какую-либо комиссию, налог или услуги курьера.

Взять в разговоре паузу и позвонить в это время на «горячую линию» банка или ведомства от чьего имени предлагается компенсация. Звонок родственникам, друзьям или в полицию также поможет разобраться в ситуации, избежать обмана и денежных потерь.