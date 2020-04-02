Работодателей Иркутской области просят принять участие в мониторинге рынка труда

В настоящее время указанный мониторинг осуществляется на Портале «Работа в России». Об этом сообщают в министерстве труда и занятости Иркутской области.

В период сложной эпидемиологической обстановки и для сохранения стабильной ситуации на рынке труда планируется реализация дополнительных мероприятий, направленных на поддержку работодателе. В ведомстве поясняют, что помощь для предприятий будет осуществляться только на основании информации портала «Работа в России».

Для получения поддержки работодателям необходимо создать личный кабинет на портале «Работа в России» и в течение суток вносить актуальную информацию о режимах труда работников организации, планируемых высвобождениях, переводе работников на удаленный режим работы и возникновении задолженности по заработной плате.