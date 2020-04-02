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Экспортная цена нефти Urals стала отрицательной

2 апреля 2020

В течение двух дней расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи сорта в портах Европы, сообщает РБК.

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Формульные цены на российскую нефть, которые служат ориентиром при ценообразовании на внутреннем рынке, стали отрицательными, сообщило агентство Argus.

Котировка Argus fip (Free in pipe означает, что продавец обязан доставить за свой счет товар к трубопроводу) Западная Сибирь в понедельник, 30 марта, была равна минус 1 007 руб. за тонну, а во вторник — минус 1 200 руб. за тонну.

По данным Argus, поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России, указывает агентство.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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