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Правительство и ТПП региона разрабатывают меры поддержки предпринимателей Приангарья

2 апреля 2020

Планируется установить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, расширить льготную программу микрофинансирования. Проводится оценка налоговой нагрузки на предприятия, сообщают в областной администрации.  

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Подготовлена соответствующая заявка в Минэкономразвития России на докапитализацию региональной микрофинансовой организации и гарантийного фонда. 

По словам Алексея Соболя, Торгово-промышленная палата сейчас ведет активную работу с предпринимателями. Предложения бизнес-сообщества постоянно актуализируются. 

- Очень важно на сегодняшний день для предпринимателей – отношения с арендодателями и ресурсоснабжающими организациями. Именно эти вопросы необходимо решить в первоочередном порядке, - отметил глава региона Игорь Кобзев. 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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