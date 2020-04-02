Правительство и ТПП региона разрабатывают меры поддержки предпринимателей Приангарья

Планируется установить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, расширить льготную программу микрофинансирования. Проводится оценка налоговой нагрузки на предприятия, сообщают в областной администрации.

Подготовлена соответствующая заявка в Минэкономразвития России на докапитализацию региональной микрофинансовой организации и гарантийного фонда.

По словам Алексея Соболя, Торгово-промышленная палата сейчас ведет активную работу с предпринимателями. Предложения бизнес-сообщества постоянно актуализируются.

- Очень важно на сегодняшний день для предпринимателей – отношения с арендодателями и ресурсоснабжающими организациями. Именно эти вопросы необходимо решить в первоочередном порядке, - отметил глава региона Игорь Кобзев.